Business news: tasso d'inflazione annuale all'1,9 per cento a fine maggio

- Il tasso medio d'inflazione annuale in Algeria ha raggiunto l'1,9 per cento alla fine di maggio dello scorso anno. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica algerino nel suo ultimo rapporto. In base ai dati dell’Ufficio nazionale di statistica, la variazione mensile dei prezzi al consumo (variazione dell'indice dei prezzi per maggio 2020 rispetto a quella per aprile 2020) è aumentata di quasi l'1 per cento. In termini di variazione mensile e per categoria di prodotto, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 2,1 per cento. La percentuale sale al 4 per cento per i prodotti agricoli freschi. Per quanto riguarda i prodotti alimentari industriali, i prezzi sono aumentati dello 0,2 per cento a maggio e rispetto ad aprile 2020. I prezzi per i manufatti sono aumentati invece dello 0,2 per cento, mentre quelli per i servizi rimasti pressoché invariati. (Ala)