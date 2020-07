Italia-Usa: ambasciatore Eisenberg, tra nostri Paesi valori condivisi e futuro insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore ha ricordato come quello attuale sia “un momento difficile”. Tuttavia, ha aggiunto, “è precisamente in momenti come questi che bisogna celebrare gli ideali su cui sono stati fondati gli Stati Uniti: la democrazia e le libertà di parola, di stampa, di culto, di associazione”, oltre “alla separazione dei poteri, all’indipendenza della magistratura, alla trasparenza della pubblica amministrazione”. Vi sono, poi, quei “valori unici scritti nella nostra Dichiarazione d’indipendenza: siamo creati tutti uguali, e abbiamo tutti diritto alla vita, alla libertà, al perseguimento della felicità. Ideali che ci guidano e che ci legano all’Italia”. Eisenberg ha quindi invitato tutti i cittadini statunitensi, “ovunque si trovino” a riflettere “su questi valori, sulle battaglie che abbiamo combattuto per difenderli e sulla lunga strada che abbiamo davanti per realizzarli”. (segue) (Res)