Italia-Usa: Robert De Niro, i nostri Paesi hanno già dovuto affrontare sfide insieme

- Italia e Stati Uniti hanno già dovuto affrontare sfide insieme e hanno mostrato “resistenza”, la stessa messa oggi a dura prova dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto l’attore Robert De Niro in un messaggio trasmesso dall’ambasciata degli Usa a Roma in occasione della Festa d’indipendenza. “Trovo interessante il fatto che celebriamo la nascita della nostra nazione non nell'anniversario della Costituzione o della Carta dei diritti, bensì nell'anniversario dell'adozione della Dichiarazione d'indipendenza”, ha osservato De Niro. “Chissà se i nostri Padri fondatori immaginavano che la loro Dichiarazione di indipendenza sarebbe stata così longeva. Scritta una volta e ancora valida e attuale per un millennio o due. Chissà se sospettavano che tutti noi avremmo avuto il dovere di rimanere vigili nella difesa di questi diritti, che questi diritti potessero essere minacciati da governi che avrebbero abusato dei loro poteri. Entrambi i nostri Paesi hanno avuto dovuto affrontare queste sfide e tutti e due hanno dimostrato resilienza, nello spirito della Dichiarazione di indipendenza. Oggi la nostra resilienza è messa alla prova dall'orrore del Covid-19. Come vorrei che potessimo ‘dichiarare la nostra indipendenza’ da questa pandemia. Il mio cuore è con tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile virus. Confido che la stessa determinazione contenuta nella Dichiarazione d’indipendenza aiuti tutti noi a superare anche questa sfida”, ha concluso De Niro.(Res)