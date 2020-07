Business news: Cina, transazioni commerciali online raggiungono quasi i 5 mila miliardi di dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni derivanti dal commercio online della Cina hanno raggiunto l'anno scorso 34.800 miliardi di yuan (circa 4.900 miliardi di dollari), con vendite al dettaglio online che hanno raggiunto i 10.630 miliardi di yuan (1.503 miliardi di dollari), in aumento del 16,5 per cento rispetto all'anno precedente. Lo rende noto un rapporto del ministero del Commercio cinese, secondo cui la Repubblica popolare ha guidato il settore globale nel commercio elettronico, con circa 51,26 milioni di persone impiegate nel 2019. Secondo il rapporto, il commercio elettronico ha contribuito molto in termini di promozione dei consumi, stabilizzazione del commercio estero, riduzione della povertà e aumento dell'occupazione e ha svolto un ruolo chiave nel garantire uno sviluppo costante e di alta qualità del paese. Nel 2019, la vendita al dettaglio online ha contribuito al 45,6 per cento alla crescita delle vendite al dettaglio totali del paese. La Cina aveva più di 900 milioni di utenti Internet alla fine dello scorso anno, con un tasso di penetrazione di Internet del 64,5 per cento. (Cip)