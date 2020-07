Business news: Kazakhstan, temporaneamente sospese attività di Tengizchevroil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tengizchevroil, il principale consorzio produttore di petrolio del Kazakhstan guidato da Chevron, ha temporaneamente sospeso alcune attività lavorative non essenziali come parte della sua risposta alla pandemia di Covid-19. "Attualmente, le operazioni di produzione di Tengizchevroil rimangono ininterrotte", si legge in una nota. "Fgp-Wpmp (il progetto di espansione del giacimento di Tengiz) è completo al 77 per cento e siamo concentrati sull'attuazione di una serie di misure per eseguire in sicurezza le attività chiave sulla parte critica del progetto", si legge in una nota del consorzio. Il portale kazakho “Lada.kz” ha pubblicato un documento del consorzio che dispone il licenziamento di alcuni lavoratori entro la fine di quest'anno. Tengizchevroil, in cui hanno delle quote anche la statunitense Exxon Mobil, la russa Lukoil e la società statale kazakha KazMunayGaz, contribuisce a quasi un terzo della produzione petrolifera totale del paese. (Res)