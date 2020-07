Business news: Corea del Sud, ipo Sk Biopharm raccoglie 8,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sk Biopharmaceuticals, colosso della farmaceutica sudcoreano, ha messo a segno un debutto sensazionale sulla borsa di Seul questa mattina, con un blocco delle contrattazioni per eccesso di rialzo (più 30 per cento), effetto delle attese degli investitori per i futuri successi globali dell’azienda. Il prezzo unitario delle azioni di SK Bipharm si è attestato a 127mila won nel corso della sessione di contrattazioni mattutina: il prezzo d’offerta fissato dall’azienda per l’ipo era di 49mila won, ma le contrattazioni sono iniziate ad un prezzo quasi doppio, 98mila won. Il debutto dell’azienda sul mercato ha portato la sua capitalizzazione di mercato a 8,25 miliardi di dollari, ponendola tra le 30 aziende di maggior valore dell’indice sudcoreano Kospi. (Git)