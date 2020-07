Business news: Daimler entra nel produttore di batterie cinese Farasis Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Daimler ha annunciato un partenariato strategico con partecipazione azionaria in Farasis Energy, azienda cinese che produce batterie per auto elettriche. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in questo modo, Daimler intende assicurarsi ulteriori forniture per i propri modelli alimentati a energia elettrica. Daimler parteciperà all'offerta pubblica iniziale di Farasis Energy con una quota del 3 per cento. Il contratto offre all'azienda automobilistica tedesca e al suo marchio principale, Mercedes-Benz, “forniture sicure”, mentre Farasis ottene “sicurezza di pianificazione per lo sviluppo di capacità”. Daimler e Farasis avevano già concordato un partenariato per la produzione di batterie da energie rinnovabili nel 2019. Tali contratti sono stati integrati nella nuova intesa. A determinate condizioni, Farasis può entrare nelle prossime generazioni dei modelli elettrici Eq di Mercedes-Benz come fornitore in una fase iniziale. A sua volta, Daimler può inviare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione di Farasis. Tuttavia, il partenariato tra le due società è ancora soggetto all'approvazione delle autorità per la concorrenza. Secodno Daimler, la partecipazione in Farasis è un importante traguardo nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità. L'intera nuova flotta Mercedes-Benz dovrebbe essere a zero emissioni inquinanti al più tardi entro il 2039. (Geb)