Business news: Arabia Saudita, presto progetto elettricità a basso costo dal solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita annuncerà "molto presto" un progetto di energia solare che produrrà elettricità a basso costo. Lo ha detto il principe Abdulaziz Bin Salman, ministro dell'Energia di Riad durante la conferenza "Don't Forget Our Planet", organizzata dal Future Investment Initiative Institute (Fii-I) dell'Arabia Saudita. Il ministro ha affermato che il Regno mira a produrre il 50 per cento della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, sottolineando che il Regno sta pianificando di espandere l'uso dell'energia eolica. Il principe Abdulaziz ha affermato che sono attualmente in corso lavori per analizzare i progetti di energia solare che produrranno il costo per kilowatt di elettricità più basso al mondo. Il ministro ha rivelato che il Regno sta attualmente attivando molti programmi, tra cui un aumento dell'utilizzo dell'elettricità del 30 per cento attraverso le energie rinnovabili, mentre il 50 per cento sarà generato da fonti di idrocarburi. L'Arabia Saudita sta attualmente lavorando a una serie di programmi di efficienza energetica, di riforma dei prezzi dell'energia e per l'energia sostenibile, ha concluso il principe Abdulaziz. (Res)