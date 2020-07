Business news: Arabia Saudita, dal primo luglio Iva al 15 per cento per beni importati attraverso e-commerce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità doganale dell’Arabia Saudita ha deciso di alzare l’imposta sul valore aggiunto al 15 per cento su tutti i prodotti importati nel Regno tramite e-commerce. Attualmente beni e servizi d’importazione sono soggetti a un’Iva del 5 per cento in Arabia Saudita. Lo scorso 24 giugno il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto la crescita dell'Arabia Saudita nell’aggiornamento al rapporto semestrale “World Economic Outlook” di aprile. In base alle ultime stime, la crescita dell’Arabia Saudita si ridurrà del 6,8 per cento quest'anno, la sua peggiore performance dalla crisi petrolifera degli anni ’80, a causa dei bassi prezzi del greggio e della generale crisi delle economie del Medio Oriente dovuta alla pandemia di coronavirus. La nuova proiezione per l'economia saudita, la più grande della regione, è di ben 4,5 punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto dal Fondo monetario internazionale solo due mesi fa, riflettendo un rapido deterioramento del principale esportatore mondiale di greggio. La crescita nella regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale dovrebbe contrarsi del 4,7 per cento quest'anno, 1,9 punti percentuali in meno rispetto alla precedente proiezione di aprile. L'Fmi ha mantenuto le sue previsioni sul prezzo del petrolio pressoché invariate da aprile a circa 36 dollari al barile. "Le curve dei futures sul petrolio indicano che i prezzi dovrebbero aumentare verso i 46 dollari”, si legge nel rapporto. Secondo l’Fmi i prezzo restano ancora di circa il 25 percento al di sotto della media del 2019, che era di circa 64 dollari al barile. Molti dei paesi della regione, che comprende tutti i paesi arabi, l'Iran e le repubbliche dell'Asia centrale, dipendono fortemente dalle rimesse petrolifere. Diverse previsioni economiche hanno previsto che i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa potrebbero perdere centinaia di miliardi di dollari di entrate a causa del calo dei prezzi del petrolio e delle politiche di tagli attuate dai paesi produttori nell’ambito dell’accordo Opec+. Per far fronte alla crisi, l'Arabia Saudita ha già fatto ricorso a misure di austerità, tagliando le spese, riducendo i sussidi dei dipendenti pubblici e triplicando l'imposta sul valore aggiunto (Iva) al 15 per cento da luglio. (Res)