Business news: Tunisia, entrata in funzione centrale elettrica realizzata da Ansaldo Energia a Bork el Amri

- La Società tunisina per l’elettricità e il gas (Tunisian Company of Electricity and Gas, Steg) ha annunciato l’entrata in funzione della centrale elettrica alimentata con turbine a gas di Borj el Amri, nel governatorato di Manouba, realizzata da Ansaldo Energia. La centrale ha una capacità totale di circa 624 megawatt ed è stata realizzata con finanziamenti della Banca islamica per lo sviluppo e dal Fondo saudita per lo sviluppo. La Steg ha sottolineato in una nota che la centrale è stata realizzata nel rispetto degli standard ambientali e contribuirà a soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica nazionale e a creare nuovi posti di lavoro. La prima fase della centrale elettrica è entrata in funzione nel giugno 2019. (Tut)