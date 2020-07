Business news: ministro Finanze, non faremo ricorso all'indebitamento estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria non farà ricorso al debito estero, nonostante le circostanze attuali, legate alla pandemia di coronavirus. Lo ha detto il neo ministro delle Finanze algerino, Aymen Ben Abderrahmane. "L'Algeria vuole mantenere la propria indipendenza finanziaria, ed è per questo motivo che non vuole indebitarsi con il mercato esterno", ha spiegato. Durante una recente intervista, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune aveva rifiutato qualsiasi debito esterno. Il 28 giugno il Consiglio dei ministri, presieduto da Tebboune ha approvato l'accelerazione dei lavori nel porto di Al Hamdanya nel centro del paese. Si tratta di un progetto infrastrutturale avviato durante l'era dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. I lavori per la costruzione del porto saranno realizzati da una società cinese e con il finanziamento delle banche cinesi. (Ala)