Business news: linea ferroviaria commerciale effettua corse di prova fra Cina, Russia e Corea del Nord

- Una linea ferroviaria merci che collega la Corea del Nord, la Cina e la Russia ha dato il via a una serie di corse di prova. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap". Un treno della compagnia cinese Jilin Shipping che trasportava sei container partiti dalla città cinese di Hunchun lo scorso venerdì è arrivato un'ora dopo ad una stazione ferroviaria nell'Estremo Oriente russo. Il treno ha poi lasciato la Russia attraverso una diramazione a Khasan arrivando all'ultima fermata, la stazione del fiume Tumen nella Corea del Nord, lunedì pomeriggio. Questa corsa di prova è stata effettuata con il supporto attivo e sotto la guida del ministero delle Ferrovie della Federazione Russa e della Ferrovia dello Stato coreana. Jilin Shipping ha dichiarato che il piano è di "aumentare ulteriormente il potenziale del percorso, nonché i tipi di merci e il trasporto a due vie". La Cina è il primo partner commerciale della Corea del Nord, ma gli scambi transfrontalieri sono diminuiti drasticamente in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19 in Cina a gennaio. (Cip)