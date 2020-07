© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre l'amministrazione dorme il centro di Milano è infestato dai topi. Questa la situazione in zona Garibaldi, in un parco pubblico frequentato anche da bambini. Parliamo di norme sanitarie e divieti mentre Sala non fa nemmeno una derattizzazione. Questa sarebbe la ripartenza di Milano?". Lo afferma in un post su Facebook Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino. (Com)