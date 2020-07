Mobilità: Raggi, steward per campagna guida sicura monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muoversi in sicurezza vuol dire "guidare con responsabilità e nel rispetto delle norme del codice della strada. Per questo è importante che tutti facciano la loro parte". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di roma Virginia Raggi annunciando che gli operatori di sharing di monopattini elettrici a Roma "hanno lanciato una campagna per la guida sicura dei mezzi". Nei fine settimana "un gruppo di steward girerà per le strade del centro per ricordare, soprattutto ai più giovani, il corretto utilizzo di questi veicoli a due ruote. Regole basilari come il divieto assoluto di salire in due su uno stesso mezzo". Raggi nel post ha inoltre ricordato che da inizio giugno sono arrivati a Roma 4mila monopattini a servizio di cittadini e turisti: "quattro diverse aziende che hanno deciso di investire sul nostro territorio. È un servizio che sta riscuotendo un grande successo e che siamo sicuri crescerà ancora nei prossimi mesi. Voglio rivolgere un appello ai più giovani - ha detto anche Raggi-: rispettate le regole e guidate con responsabilità. Fatelo per la vostra sicurezza e quella degli altri. La strada appartiene a tutti". (Com)