Business news: Cina, Banca centrale annuncia maggiore adeguamento politiche economiche

- La Banca centrale cinese ha annunciato un maggiore adeguamento della politica macroeconomica, e della politica fiscale, monetaria e del mondo del lavoro, per fare fronte alle conseguenze della pandemia del nuovo coronavirus sulla crescita economica. Il paese, fa sapere la banca in una dichiarazione rilasciata al termine della riunione trimestrale del suo comitato di politica monetaria e ripresa dall’agenzia di stampa “Xinhua”, perseguirà una politica monetaria prudente in un modo più flessibile e appropriato, dando un peso maggiore all’economia reale e allo sviluppo sostenibile. (Pec)