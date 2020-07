Business news: apre a Chongqing centro acquisti fra Cina e paesi Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centro acquisti con merci provenienti dai paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è stato aperto domenica 28 giugno nella città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Situata nella base logistica di Chongqing Highway, l'area commerciale si estende su 2.300 metri quadrati e i clienti possono acquistare vari prodotti, dall'oggettistica al cibo. Nell'aprile 2016 è stato lanciato un servizio di trasporto merci transfrontaliero autostradale tra Chongqing e l'Asean. Gestito dal parco logistico internazionale dell'Asean di Chongqing e con un investimento complessivo di 10 milioni di yuan (circa 1,4 milioni di dollari), il centro acquisti di 14 mila metri quadrati mira a diventare una nuova piattaforma per lo scambio di merci tra le regioni interne della Cina occidentale e i paesi membri dell'Asean. "Il centro acquisti lavorerà con le tradizionali imprese commerciali e di commercio online per promuovere ulteriormente l'integrazione di trasporti, logistica, commercio e industria, al fine di costruire la base logistica in un centro commerciale e logistico internazionale", ha affermato Liu Gongfeng, funzionario del centro. (Cip)