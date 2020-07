Roma: Piccolo America, distrutto piazzale anti-covid del cinema in piazza San Cosimato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendiamo pubblico che il personale Ama ha distrutto le piazzole anti-covid della manifestazione 'Il cinema in piazza', quelle stesse piazzole dove si è seduto ieri sera il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per seguire la proiezione de "La Bella Vita" di Paolo Virzì, presentata dallo stesso regista assieme a Sabrina Ferilli". Lo comunica in una nota l'associazione Piccolo America. "Le piazzole sulla pavimentazione pedonale di Piazza San Cosimato erano state realizzate dal Piccolo America assieme agli illustratori della scuola Officina B5 di Lorenzo Terranera, tenendo conto che il regolamento Capitolino non consente la pulizia dell'area con autovetture meccaniche, bensì con spazzamento e lavaggio manuale. Un atto gravissimo -continua la nota - da parte di un'azienda pubblica, che dovrebbe occuparsi di rendere migliori e più pulite piazze, parchi e strade di Roma e che invece, contro ogni forma di rispetto nei confronti della città, dei suoi cittadini, ma anche di noi operatori culturali, pur di effettuare un lavoro nel minor tempo possibile e con meno fatica si fa beffa di ogni regola in vigore". Quanto accaduto oggi "è un danno alla nostra associazione - conclude la nota- e al nostro evento e pertanto abbiamo mandato al nostro studio legale di riferimento di agire nei loro confronti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi". (Com)