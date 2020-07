Business news: Hong Kong, esportazioni in calo del 7,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori delle esportazioni e delle importazioni totali di beni di Hong Kong hanno entrambi registrato una riduzione anno su anno a maggio, rispettivamente del 7,4 e del 12,3 per cento. Lo ha reso noto il Dipartimento di censimento e statistiche del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. A maggio, il valore delle esportazioni totali di Hong Kong è sceso a circa 50 miliardi di dollari e il valore delle importazioni di beni è sceso a 42,7 miliardi di dollari. Nel mese è stato registrato un deficit commerciale di 1,8 miliardi di dollari, pari al 4,1 per cento del valore delle importazioni. Il portavoce del governo ha affermato che il valore delle esportazioni di merci ha mostrato un calo maggiore a maggio, in concomitanza con i deboli flussi commerciali regionali a causa della debole domanda globale. Le esportazioni verso la Cina continentale hanno registrato una crescita rallentata, mentre quelle verso molti altri mercati principali hanno continuato a diminuire in misura variabile. (Cip)