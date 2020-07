Business news: Cina, indice Pmi non manifatturiero in crescita a 54,4 punti a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina è salito a 54,4 punti a giugno, in rialzo dai 53,6 punti di maggio. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura sopra 50 indica un'espansione, mentre una lettura al di sotto riflette una contrazione. Secondo l'ufficio, la cifra è in aumento da quattro mesi consecutivi. A giugno, il settore dei servizi ha continuato a migliorare con il sottoindice delle attività commerciali che è salito di 1,1 punti rispetto al mese precedente a 53,4. Tra i 21 settori di servizi esaminati, 15 hanno visto l'espansione delle attività commerciali. Nella ripartizione, i settori dei trasporti, delle poste, delle comunicazioni, dell'informatica e della finanza hanno registrato un maggior numero di attività commerciali, con i loro sottoindici che superano tutti i 59 punti. "Di recente, la ripresa del settore manifatturiero è stata ulteriormente consolidata, stimolando le attività commerciali correlate nel settore dei servizi", ha affermato lo statistico dell'Nbs Zhao Qinghe. I dati hanno mostrato che il sottoindice per i nuovi ordini è salito di 0,6 punti mese su mese a 52,3. Anche il settore delle costruzioni ha visto una crescita, con il suo sottoindice per le attività commerciali a 59,8, sopra i 59 per tre mesi consecutivi. "Tuttavia, ci sono ancora alcune industrie di servizi che incontrano difficoltà nel recupero, poiché i sottoindici per le attività imprenditoriali in aree culturali, sportive e di intrattenimento sono al di sotto della soglia dei 50 punti", ha affermato Zhao. (Cip)