Infrastrutture: Traversi (M5s), Aspi garantisca massima informazione su ispezioni e cantieri in Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Traversi evidenzia: "Nell’ultimo mese non è passato giorno in cui non ci sia occupati della situazione delle autostrade liguri. Abbiamo svolto almeno dieci incontri sul tema e ci siamo confrontati quotidianamente con tutti gli attori e gli enti coinvolti in questa vicenda ben consapevoli del fatto che servisse garantire tanto la sicurezza degli automobilisti quanto un’adeguata fruizione del servizio autostrade. Fra i disagi maggiori che gli automobilisti liguri hanno patito in queste settimane - rileva il sottosegretario - c’è stata l’impossibilità di sapere con certezza quali fossero le condizioni delle autostrade e di conseguenza di pianificare i propri spostamenti tentando di evitare per quanto possibile i disagi. Questo non può accadere ancora. Nei prossimi giorni, come di consueto - conclude Traversi -, effettuerò dei sopralluoghi nei cantieri dei tratti autostradali liguri e verificherò se le nostre raccomandazioni saranno state accolte". (Rin)