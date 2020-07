Lega: 200 mila firme in meno di 24 ore contro sanatoria migranti, cartelle Equitalia e ritorno vitalizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 200 mila firme in meno di 24 ore. Le ha raccolte la Lega nella giornata di oggi per sostenere tre proposte di Stop: alle cartelle di Equitalia, al ritorno dei vitalizi e alla sanatoria degli immigrati clandestini. E' quanto si legge in una nota. I cittadini hanno firmato online e nei 2 mila gazebo, da Nord a Sud, che saranno presenti anche domani (https://legaonline.it/gazebo). Ad avviso di Matteo Salvini, "a più di una settimana dalla fine degli inutili Stati generali, il governo non ha ancora formalizzato né delle proposte né un invito per le opposizioni. Litigano, rimandano, annullano, bloccano tutto: dopo i danni del coronavirus, ora gli italiani subiscono quelli del 'poltronavirus'. La Lega invece ha le idee chiare", continua l'ex ministro dell'Interno, "burocrazia zero 'modello Genova', meno tasse, stop all’assedio di Equitalia, zero privilegi, scuole aperte e sicure, legalità e porti chiusi. Duecentomila firme in una giornata di caldo torrido sono un risultato clamoroso e un avviso di sfratto al governo". (Com)