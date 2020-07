Usa: il messaggio di Trump per il 4 luglio, “vicini a sconfiggere la pandemia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “vicini a sconfiggere” la pandemia di coronavirus e a tornare ancora più grandi. Lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo messaggio alla nazione in occasione del Giorno dell’indipendenza, che si celebra ogni anno il 4 luglio. In un video trasmesso dai profili social della Casa Bianca, Trump ha affermato che fino a quattro mesi fa, ovvero prima di essere colpito dalla “terribile piaga dalla Cina”, gli Stati Uniti “stavano facendo meglio di quanto qualsiasi altro paese abbia mai fatto nella storia”. “Avevamo i migliori numeri sull’occupazione, i migliori numeri sulla disoccupazione, i migliori numeri sui mercati azionari”, ha ricordato il presidente Usa. “Ora ci stiamo avvicinando” a superare la crisi: “il nostro Paese sta tornando, i dati sull’occupazione sono spettacolari, stanno accadendo un sacco di cose che la gente ancora non vede ma che saranno chiare nel giro di un paio di mese. Ci sarà una vittoria incredibile, il nostro Paese sarà più grande di quanto non lo sia mai stato”, ha dichiarato ancora Trump trasmettendo i propri auguri ai suoi concittadini.(Nys)