Abruzzo: a Pescara inaugurata la sede regionale del Soccorso alpino e speleologico (2)

- Al taglio del nastro è seguita la consegna di un nuovo mezzo fuoristrada in dotazione della stazione di Chieti, un Volkswagen Amarok accessoriato per i soccorsi in ambiente impervio. Rinnovato è l'impegno al Soccorso alpino e speleologico anche della regione Abruzzo. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il dottor Claudio D'Amario, direttore generale della Asl Abruzzo, e Lucio Zazzara, presidente del Parco regionale della Majella. È infatti in fase di definizione un accordo tra il Parco e il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, a dimostrazione della volontà dell'Ente parco di coinvolgere i professionisti del soccorso per insegnare a frequentare la montagna consapevolmente, in ogni stagione, con una adeguata formazione e una giusta informazione, soprattutto all'interno delle aree protette. "Saranno infatti questi i temi - ha ribadito Zazzara - da sviluppare in futuro insieme alle altre istituzioni ed associazioni del territorio". Il Soccorso alpino e quello speleologico sono nati in Abruzzo rispettivamente negli anni '60 e '70. Negli ultimi anni ha aumentato fortemente l'attività. Nel 2019 sono state effettuate più di 200 missioni di soccorso, con un incremento del 43 per cento rispetto al 2018. (Gru)