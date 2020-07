Polonia: presidente Duda propone modifica a Costituzione per impedire adozione a coppie gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco in corsa per un secondo mandato, Andrzej Duda, ha dichiarato di volere proporre una modifica alla Costituzione in modo da non consentire a coppie gay sposate di adottare un minore. Nel corso di un comizio a Szczawnica Zdroj (parte meridionale della Polonia), Duda ha aggiunto che una simile proposta sarà presentata lunedì 6 luglio alla Camera bassa del parlamento polacco (Sejm) insieme ad un emendamento costituzionale a firma della presidenza. “Credo che questo dovrebbe essere scritto espressamente nella Costituzione polacca, ovvero che una persona che ha contratto un matrimonio omosessuale non è autorizzata ad adottare un bambino", ha ribadito il presidente. "Questo è un elemento importante della protezione dei minori", ha aggiunto. Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali del 28 giugno, si terrà il ballottaggio del 12 luglio tra lo stesso capo di Stato uscente Duda e il candidato del partito polacco Piattaforma civica (Po), Rafal Trzaskowski. (Vap)