Cile: 21enne ucciso durante le proteste sociali, 1.700 gli arresti (2)

- Ieri il Cile ha superato le 6mila vittime di Covid-19 a quattro mesi esatti dall'inizio della pandemia nel paese. In base all'ultimo bollettino delle autorità sanitarie si registrano infatti 131 nuovi decessi che portano il numero complessivo delle morti a 6051. Sempre nella giornata di oggi si è registrato anche un nuovo aumento dei contagi dopo sei giorni di tendenza al ribasso, con 3.548 casi confermati su oltre 15 mila test realizzati. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è arrivato in questo modo a 288.089. La Regione metropolitana della capitale Santiago continua ad essere l'epicentro della pandemia nel paese con 2072 casi, seguita da Antofagasta (285), Valparaiso (264), O'higgins (180), Bio Bio (180), Maule (154) e Tarapacà (83). Secondo quanto dichiarano le autorità sanitarie attuialmente i pazienti ricoverat in unità Covid di terapia intensiva sono 2107, dei quali 1757 assistiti con respiratori meccanici. Sono 420 inoltre i pazienti definiti in condizioni critiche. (segue) (Res)