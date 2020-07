Decreto Rilancio: Castaldo (M5s), Lega ha impedito aumento stipendio per Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento cinque stelle, Fabio Massimo Castaldo, osserva che "la vergogna leghista non conosce fine: ieri sera, in commissione Bilancio, la Lega ha impedito l'aumento di stipendio per i Vigili del fuoco, ritirando le firme dei propri deputati all'emendamento. Vi rendete conto? Prima - continua l'esponente del M5s su Facebook - Salvini si faceva i selfie coi Vigili del fuoco, cambiava più divise che mutande, ed era 'orgoglioso delle nostre Forze dell'ordine'. Quando invece si tratta di fare un'azione concreta e reale, la Lega non solo sparisce nel nulla, ma si mette addirittura di traverso per impedire agli altri di lavorare. Siamo all'assurdo - conclude Castaldo - fate vedere a tutti la vera faccia della Lega Nord". (Rin)