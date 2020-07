Roma: Alfonsi (Municipio I), distruzione distanziatori Cinema America non è solo superficialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni, assessora all'ambiente del Municipio Roma I ritengono sia "incredibile quanto accaduto oggi a Piazza San Cosimato dove operatori Ama, impegnati nelle pulizie dopo la chiusura del mercato, con una spazzatrice hanno distrutto i segnaposti per il distanziamento sociale realizzati dall'associazione Cinema America per la manifestazione inaugurata soltanto ieri sera". Non è ipotizzabile "che il danneggiamento sia frutto di semplice superficialità, anche perchè su quella piazza è proibito utilizzare mezzi pesanti. Chiediamo ad Ama e Campidoglio immediati chiarimenti, e che vengano adottati i provvedimenti conseguenti. L'accaduto è tanto più increscioso, in una città dove è davvero difficile ottenere da Ama un servizio efficiente di pulizia".(Com)