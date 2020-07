Italia-Usa: ambasciatore Eisenberg, tra nostri Paesi valori condivisi e futuro insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti sono più forti quando lavorano per un obiettivo comune e quando collaborano sulla base di valori condivisi che ci definiscono come popolo. Lo ha detto l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Lewis Eisenberg, in un discorso pronunciato in occasione del Giorno dell’indipendenza. Nel corso di un evento virtuale organizzato dall’ambasciata nei giardini di Villa Taverna, il diplomatico ha ricordato il suo recente incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “un uomo la cui carica istituzionale incarna lo spirito condiviso dai nostri paesi”. “Abbiamo avuto l’opportunità per uno scambio di vedute sul passato e sul futuro insieme dei nostri Paesi, e siamo arrivati alla stessa conclusione irrefutabile: le nostre nazioni sono di gran lunga più forti quando lavoriamo insieme per un obiettivo comune, sia esso la lotta al terrorismo o spingere i confini della conoscenza umana in materia di scienza e di esplorazione dello spazio. Ma più di ogni altra cosa, i nostri popoli sono più forti quando collaborano sulla base di valori condivisi che ci definiscono come popolo, i valori di democrazia e libertà, la libertà individuale che celebriamo oggi”. (segue) (Res)