Business news: Cina, profitti settore industriale in aumento del 6 per cento a maggio

- I profitti delle industrie cinesi sono aumentati per la prima volta in sei mesi a maggio, grazie a una minore pressione dei costi sui produttori e a una graduale ripresa della domanda. Lo rende noto l’Ufficio nazionale statistiche (Nbs), secondo cui i profitti sono cresciuti il mese scorso del 6 per cento su base annua attestandosi sui 582,3 miliardi di yuan (82,28 miliardi di dollari). L’incremento segue il calo del 4,3 per cento registrato ad aprile ed è il maggiore aumento mensile da marzo 2019. (Pec)