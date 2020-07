Business news: Cina, a Macao tasso di disoccupazione in aumento al 2,4 per cento nel periodo marzo-maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione generale di Macao nel periodo da marzo a maggio si è attestato al 2,4 per cento e il tasso di disoccupazione dei residenti locali è stato del 3,4 per cento, in aumento rispettivamente di 0,2 e 0,3 punti percentuali rispetto al periodo precedente (da febbraio ad aprile 2020). Lo ha reso noto il Servizio statistiche e censimento (Dsec) di Macao. I dati hanno indicato che il tasso di sottoccupazione è aumentato di 0,5 punti percentuali, salendo al 2,6 per cento. L'occupazione nel settore delle costruzioni è aumentata, mentre quella nel commercio al dettaglio e negli alberghi e attività ricettive è diminuita. Tra la popolazione disoccupata alla ricerca di un nuovo lavoro, la maggior parte era precedentemente impiegata nel commercio al dettaglio e nelle attività di gioco. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il tasso di sottoccupazione, il tasso di disoccupazione e il tasso di partecipazione alla forza lavoro sono aumentati rispettivamente di 2,2, 0,7 e 0,1 punti percentuali. (Cip)