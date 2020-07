Credito: portavoce Intesa Sanpaolo, con integrazione con Ubi previste 2.500 assunzioni di giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento agli annunci di ieri del nuovo piano industriale di Ubi - subordinato all’esito dell’Ops (Offerta pubblica di sottoscrizione) di Intesa Sanpaolo - che contengono la previsione di 2.000 esuberi al netto di 1.000 assunzioni, un portavoce di Intesa Sanpaolo sottolinea in una nota: "Le prospettive di crescita della nuova realtà che risulterà dall’integrazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi si basano su programmi volti alla valorizzazione delle risorse presenti in Ubi, grazie a iniziative mirate al sostegno dell’occupazione e al ricambio generazionale, con un’accresciuta attrattività per nuovi talenti e maggiori opportunità di crescita professionale e di carriera. Nell’ambito della nuova realtà risultante dall’integrazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi - conclude il portavoce di Intesa Sanpaolo - sono previste infatti 2.500 assunzioni di giovani nel rapporto di un’assunzione ogni due uscite volontarie". (Com)