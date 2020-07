© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si congratula "con Pierpaolo Bombardieri, eletto nuovo segretario generale della Uil. La sua esperienza e competenza - continua la seconda carica dello Stato in una nota - saranno preziosi per il sindacato nella delicata fase di rilancio economico che attende il Paese". (Com)