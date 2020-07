Decreto Rilancio: Zingaretti, grazie a Pd miglioramenti su ambiente, industria, scuola e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "grazie al lavoro del Parlamento e del gruppo Pd abbiamo ottenuto, sul decreto Rilancio - si legge in una nota -, importanti miglioramenti sulla sostenibilità ambientale, sul sostegno all'industria nazionale dell'automotive, sull'edilizia verde con il rafforzamento dell'ecobonus e del sisma bonus esteso anche alle seconde case, sulle risorse per l'assunzione di nuovi agenti per una maggiore sicurezza delle nostre città. Importante anche lo sforzo per maggiori risorse alle scuole paritarie e per garantire maggiori servizi per l'infanzia nella fascia d'età 0-6 anni. Con il prossimo scostamento di bilancio il Pd proseguirà in questa direzione aumentando le risorse a sostegno della scuola e per quei settori che più hanno sofferto la crisi come quello del turismo". Zingaretti aggiunge: "Stiamo cambiando in meglio l'Italia con la concretezza e con la velocità che ci chiedono le famiglie e le imprese. Come è accaduto per il decreto Liquidità anche il decreto Rilancio, grazie al lavoro del gruppo Pd alla Camera e al gioco di squadra che ha trovato ascolto nel governo - conclude il leader del Partito democratico - e che permette di indirizzare al meglio le risorse, è stato migliorato nell'interesse dei cittadini". (Com)