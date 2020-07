Turismo: Coldiretti, nel Lazio presenze ridotte e dimezzato il numero di nuove imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ pesante il calo del numero di italiani in vacanza a luglio a causa delle incertezze, paure e difficoltà economiche: il 23 per cento secondo un’analisi Coldiretti/Ixe’. Una situazione che secondo il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri si ripercuote anche nel Lazio dove, a risentire fortemente della crisi determinata dall’emergenza sanitaria – spiega Granieri nella nota- è stato proprio il settore turistico con un calo di nuove aziende iscritte registrato tra marzo e maggio da Unioncamere pari a 5.056 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una battuta d’arresto del 47 per cento delle imprese che avrebbero dato nuovo impulso proprio nel settore della ristorazione e del turismo”. Stando, inoltre, al rapporto sull'economia del Lazio realizzato dalla Banca d’Italia, risulta che i comparti più colpiti dalle misure per contrastare l’emergenza sanitaria, “siano il commercio (pari al 10,5 per cento del valore aggiunto) e quelli legati al turismo, come l’alloggio e la ristorazione (il 3,7 per cento del valore aggiunto regionale)”. (segue) (Com)