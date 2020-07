Turismo: Coldiretti, nel Lazio presenze ridotte e dimezzato il numero di nuove imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati forniti nella nota da Coldiretti Lazio che riferisce anche di come tali effetti negativi della pandemia hanno iniziato a riflettersi sul turismo fin da febbraio con la riduzione delle presenze turistiche, cresciute a gennaio del 3,4 per cento, ridotte a febbraio del 2,9 per cento e a marzo di circa i due terzi. Le misure restrittive hanno condizionato inevitabilmente anche il traffico di passeggeri degli aeroporti di Roma, che nel primo trimestre del 2020, si è ridotto di un terzo rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. “Quello che emerge nel settore turistico è un quadro preoccupante –aggiunge Granieri – stando alle recenti statistiche Coldiretti/Ixè, ma anche ai rapporti realizzati da Unioncamere e Banca d’Italia sulle difficoltà affrontate dalle aziende. Le vacanze 2020 registrano comunque una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali. L’Italia resta dunque la destinazione privilegiata, scelta come meta dal 93 per cento. La novità di quest’estate sta anche nel fatto che 1 italiano su 4 (25 per cento) ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. Un segnale positivo, questo, anche per le oltre 1280 aziende agrituristiche del Lazio. La loro posizione, inoltre, spesso in zone isolate della campagna con strutture a conduzione familiare e un numero contenuto di posti letto e a tavola, grazie agli ampi spazi all’aperto, rappresentano i luoghi in cui è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza”. Ed è quanto sostengono anche Terranostra e Campagna Amica”. (segue) (Com)