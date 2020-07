Decreto Rilancio: Castaldi (M5s), primo promettente step di un lungo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, del Movimento cinque stelle, afferma: "Quasi 3 miliardi di euro pagati in un paio di settimane, versati sui conti correnti di 890 mila imprese. Il primo bilancio dei contributi a fondo perduto è senz'altro positivo, il sistema messo in piedi dal governo grazie al decreto Rilancio sta funzionando in modo veloce ed efficiente. A questo - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - si aggiungono ecobonus e sisma bonus al 110 per cento, il taglio del cuneo fiscale che dal primo luglio renderà più pesanti milioni di buste paga, la riduzione delle bollette elettriche, la rimozione della Tosap (Tassa sull'occupazione del suolo pubblico), il credito d'imposta per gli affitti dei locali a uso commerciale. Insomma, da un lato il governo ha messo soldi nelle tasche dei lavoratori italiani, dall'altro lato - prosegue il sottosegretario - ha chiesto di meno con una serie di agevolazioni fiscali. Siamo solo all'inizio di un lungo percorso che il governo dovrà compiere per rilanciare l'economia del Paese, ma è un inizio decisamente promettente". (Com)