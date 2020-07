Usa: Biden, la cosa più patriottica che potete fare è indossare una mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo Giorno dell’indipendenza, la cosa “più patriottica” che i cittadini degli Stati Uniti possono fare è “indossare una mascherina”. Lo ha detto su Twitter Joe Biden, con ogni probabilità il candidato del Partito democratico alle elezioni presidenziali in programma il prossimo 3 novembre. In un precedente messaggio, il senatore di Scranton, Pennsylvania, ha esteso gli auguri per il 4 luglio ai suoi concittadini. “La nostra nazione è stata fondata su un’idea semplici: siamo tutti stati creati uguali. Non siamo mai stati all’altezza di quell’idea, ma non abbiamo mai smesso di provarci. In questo Giorno dell’indipendenza, non limitiamoci a celebrare quelle parole, impegniamoci per realizzarle finalmente”, ha scritto Biden. (Nys)