Abruzzo: a Pescara inaugurata la sede regionale del Soccorso alpino e speleologico

- Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, ha affermato: "È per me una soddisfazione enorme inaugurare la prima sede regionale del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo. In questi anni - ha continuato - il Soccorso sta facendo passi da gigante, ma i dati degli interventi in ambiente impervio restano alti. Il messaggio che deve passare è quello della prevenzione: è bello andare in montagna ma bisogna andarci in maniera giusta, con consapevolezza, rivolgendosi anche al Cai (Club alpino italiano) e ai professionisti della montagna". Perilli oggi a Pescara, all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della sede regionale. All'evento hanno partecipato le maggiori autorità civili e militari, oltre al presidente nazionale del corpo, Maurizio Dellantonio, che per l'occasione è tornato in Abruzzo e che per la prima volta con il Consiglio nazionale al completo si riunirà in questa sede. "Un ringraziamento ai presenti, ma in particolare ai miei soccorritori - ha detto Dellantonio - alla loro passione e alla loro grande professionalità. Anche in questi mesi difficili per il Paese, il Soccorso alpino e speleologico non si è mai fermato, ha continuato ad agire, grazie anche all'importante investimento che il corpo sta facendo sulla formazione. Non dobbiamo mai smettere di pensare cosa faremo domani, come potremo migliorarci, preparandoci, addestrandoci sempre". (segue) (Gru)