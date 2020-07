Coronavirus: in Slovenia il doppio dei casi rispetto a ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia registra nelle ultime 24 ore 30 nuovi casi di coronavirus, il doppio rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano 16. Secondo quanto riferito dai media sloveni, sono stati 1.456 i tamponi effettuati mentre sono sei i pazienti ricoverati in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi e il bilancio delle vittime di Covid-19 nel paese si attesta a 111. I 30 nuovi casi segnalati oggi rappresenta il numero più alto di nuovi casi negli ultimi due mesi e mezzo. A differenza di metà marzo, quando è stata dichiarata la pandemia a livello mondiale, ad ammalarsi di più sono giovani e gli uomini. Uno dei focolai di coronavirus in Slovenia è a Maribor, dove il numero di personale sanitario positivo al virus nell’ospedale della città è aumentato da 8 a 11.(Seb)