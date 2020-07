© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 5 luglio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4681m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: weekend in prevalenza soleggiato e con caldo in aumento, specie da domenica con temperature ancora oltre i 30°C. La nuova settimana vedrà un impulso fresco transitare tra lunedì e martedì che però non interesserà direttamente il Nord Ovest, ma il rientro di aria più fresca da martedì porterà maggior nuvolosità nel corso della giornata, associata a un deciso calo delle temperature. A seguire bel tempo estivo prevalente. (Rpi)