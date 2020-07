Centrodestra: Battilocchio (FI), coalizione è compatta e largamente maggioritaria nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, presente questa mattina alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma, parla di una "piazza bella, colorata, determinata: il centrodestra unito ha dato una grande dimostrazione di unità e compattezza, incalzando questo governo addormentato con idee e proposte". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Stiamo vivendo una fase complicata per il nostro Paese e questo esecutivo, litigioso e confusionario, si dimostra ogni giorno di più inadeguato. Lo ha ribadito a chiare lettere il presidente Tajani che assieme a Salvini e alla Meloni - conclude Battilocchio - ha indicato la rotta al popolo di centrodestra, largamente maggioritario in Italia". (Com)