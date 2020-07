Molise: martedì prossimo in Consiglio regionale mozione sfiducia al governatore Toma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica molisana è in fibrillazione. Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente dell'Assemblea molisana Salvatore Micone per martedì prossimo, alle ore 9.30, per discutere un solo argomento posto all'ordine del giorno dei lavori. Si tratta della mozione di sfiducia nei confronti del governatore Toma. L'iniziativa è stata assunta ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto regionale e dell'articolo 63 del regolamento consiliare della regione Molise, dai consiglieri Fanelli, Facciolla, Greco, De Chirico, Fontana, Manzo, Nola e Primiani. (Gru)