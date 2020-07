Germania: ministero Difesa vuole riabilitare militari gay discriminati in passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha in programma di riabilitare i militari che sono stati discriminati in passato a causa della loro omosessualità perdendo opportunità di carriera o addirittura radiati dalle Forze armate. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Berlino in una dichiarazione sul proprio sito web. Il ministero ha dichiarato che intende presentare un progetto di legge a settembre per far fronte alle ingiustizie subite da quei militari costretti a misure punitive da parte di tribunali disciplinari militari. O ancora per coloro che sono stati svantaggiati rispetto ai loro coetanei ricevendo uno stipendio o una pensione più bassi a causa del rifiuto delle loro promozioni. Il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer ha dichiarato lo scorso a marzo a gruppi che rappresentano uomini e donne omosessuali arruolati nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) che i militari gay dell'Esercito tedesco erano stati trattati ingiustamente per decenni. "Mi dispiace per questa pratica, che all'epoca era una politica standard. Chiedo scusa a coloro che dovevano soffrirne", ha detto allora il ministro come ricordato nella dichiarazione. Una legge che impediva agli omosessuali di diventare militari professionisti o di assumere compiti come superiori o posizioni di comando è rimasta in vigore in Germania fino al 3 luglio 2000.(Geb)