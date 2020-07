Ostia: Raggi, in spiaggia per verificare funzionalità e stato lavori a Castel Porziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stata in una delle spiagge libere del litorale di Roma: il cancello numero 3 a Ostia". Lo dichiara in un post su Facebook Virginia Raggi sindaco di Roma pubblicando anche un video. "Per monitorare e facilitare l’utilizzo delle spiagge rispettando le norme anti-contagio abbiamo lanciato la web app “Seapass – Il mare di Roma”. Lo steward all’entrata "ha segnato il mio ingresso sul tablet. In questo modo chiunque voglia andare al mare a Ostia potrà controllare sul sito la situazione e la disponibilità di posti. Vi voglio ricordare che abbiamo organizzato le spiagge libere del nostro litorale in modo tale da consentire il rispetto della distanza fisica. Le paline installate, infatti, indicano e delimitano le aree in cui è possibile stare. Questa mattina - continua Raggi - ho potuto anche vedere i lavori di tutela sulla spiaggia di Castel Porziano, uno degli arenili liberi più grandi d’Europa. Sono state realizzate e posizionate delle barriere in legno per contenere le dune. Il lavoro sulle spiagge di Roma continua senza sosta. Mettiamo in sicurezza e riqualifichiamo questi spazi per restituirli ai cittadini più belli e decorosi". (Com)