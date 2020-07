Usa: messaggio di Pompeo per il 4 luglio, il nostro il più grande Paese della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno a perseguire i principi fondatori della nazione ha permesso agli Stati Uniti di essere "il più grande Paese della storia dell'umanità". Lo ha scritto il segretario di Stato, Mike Pompeo, in un messaggio in occasione del Giorno dell'indipendenza. "In questa data, nel 1776, i nostri padri fondatori crearono, per citare Abraham Lincoln, 'una nuova nazione, concepita nella libertà e basata sul principio che tutti gli uomini sono uguali'. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una nazione ha riconosciuto, come afferma la nostra Dichiarazione d'indipendenza, che tutte le persone sono 'dotati dal Creatore di alcuni Diritti inalienabili, tra cui la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità'. Questa idea - che tutti gli esseri umani godono di diritti inalienabili, e che è dovere del governo proteggere tali diritti - è stata una nozione politica rivoluzionaria e una riaffermazione dell'antico e bellissimo insegnamento secondo cui ogni vita umana è preziosa perché creata a immagine di Dio. L'impegno della nostra nazione verso i principi fondatori hanno permesso al nostro popolo di realizzare il proprio talento e di rendere gli Stati Uniti d'America la più grande nazione della storia dell'umanità. A tutti gli americani, auguro un felice 4 luglio", afferma Pompeo nel suo messaggio.(Nys)