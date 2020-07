Egitto: prime elezioni per il nuovo Senato a partire dall’11 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità elettorale nazionale dell’Egitto (Nea) ha annunciato che le prime elezioni per la seconda camera del parlamento, il Senato, si terranno l’11 e il 12 agosto. Lo ha annunciato Lashin Ibrahim, capo della Nea, secondo quanto riporta la stampa egiziana. I cittadini egiziani residenti all’estero potranno votare il 9 e il 10 agosto. Il secondo turno si terrà dall’8 al 9 settembre, con gli espatriati chiamati alle urne il 6 e il 7 settembre. I risultati della prima tornata e del ballottaggio saranno comunicati rispettivamente il 19 agosto e il 16 settembre. L'annuncio arriva poco dopo che il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ratificato la legge che consente la creazione del Senato, la nuova Camera alta del parlamento egiziano. Al Sisi ha anche ratificato le modifiche delle leggi della Camera dei rappresentanti e della pratica dei diritti politici, che governeranno entrambe le prossime elezioni. La nuova camera sarà composta da non meno di 180 membri, che dovranno essere necessariamente cittadini egiziani, laureati e di età non inferiore ai 35 anni. Non si potrà essere membri allo stesso tempo di Senato e Camera dei rappresentanti. Nel nuovo ramo almeno il 10 per cento dei seggi sarà riservato alle donne. Le modifiche alla legge che regola la Camera dei rappresentanti stabiliscono che il numero dei parlamentari eletti sarà pari a 568, anziché a 540, con il 50 per cento (284 parlamentari) composto da candidati indipendenti e il restante 50 per cento elettro attraverso il sistema a lista chiusa. Su 568 seggi, alle donne sarà riservato almeno il 25 per cento. Al presidente sarà riservata la nomina del 5 per cento dei seggi. (Cae)