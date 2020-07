L'Aquila: Casa del volontariato gestirà il servizio Informagiovani per conto del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa del volontariato dell'Aquila gestirà il servizio Informagiovani del Comune. Lo ha stabilito la giunta comunale del capoluogo di Regione approvando il progetto predisposto dalla stessa organizzazione. Con la stessa delibera, l'amministrazione comunale ha stanziato 25 mila euro per il funzionamento del servizio. "Un'attività del genere è rimasta sospesa anche per troppo tempo - ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi - e il sostegno ai nostri giovani è una priorità dell'azione politico-amministrativa del Comune. Soprattutto in un momento come questo, con l'emergenza coronavirus che ha compromesso diversi punti di riferimento della nostra società, soprattutto per le ragazze e i ragazzi". Il progetto prevede il funzionamento del Centro Informagiovani fino alla fine del 2021, destinato ai ragazzi tra 14 e 35 anni, sia in modalità telematica che fisica, con la Casa del volontariato che svolgerà con personale dedicato sia attività di front-office per la ricezione del pubblico, anche in forma itinerante sul territorio comunale, che di back office per le funzioni di ricerca, selezione, trattamento e archiviazione delle informazioni. "Sarà offerto un servizio utile per la scuola, l'università e per ogni altra esigenza dei giovani - ha proseguito Biondi -, dimensionato e organizzato per favorire l'ascolto, la partecipazione, il colloquio con ragazze e ragazzi con sistemi tecnologici avanzati, vista la particolare capacità dei giovani di utilizzare detti sistemi. Senza escludere il confronto in presenza, con il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, si punterà molto sui colloqui in video. Informagiovani sarà anche in forma itinerante, soprattutto nelle delegazioni di Paganica e Sassa". (Gru)