Usa: Trump celebrerà il 4 luglio nel Cortile sud della Casa Bianca, previsti fuochi d’artificio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, celebrerà il Giorno dell’indipendenza assieme alla first lady Melania con un evento che si terrà nel Cortile sud della Casa Bianca e al termine del quale è previsto uno spettacolo con fuochi d’artificio. Lo riporta l’emittente “Cnn”. In base ai dettagli resi noti dal dipartimento dell’Interno, l’evento “Saluto all’America” sarà trasmesso in streaming e avrà luogo nel Cortile sud della Casa Bianca e nell’adiacente Ellissi, parco di 21 ettari che si trova a sud della recinzione della sede presidenziale. I fuochi d’artificio dureranno 35 minuti. In settimana il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha fatto sapere di aver informato il dipartimento dell’Interno che le celebrazioni violano le linee guida dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) per il contenimento della pandemia di coronavirus. “Sappiamo che si tratta di un evento speciale per il dipartimento dell’Interno. Abbiamo comunicato che non crediamo sia in linea con le migliori linee guida dei Cdc e del nostro dipartimento della Salute, ma l’evento si terrà interamente su proprietà federale”, ha spiegato la Bowser. Il sindaco ha anche vietato la tradizionale parata del Giorno dell’indipendenza nella capitale.(Nys)