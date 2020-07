Molise: Fanelli (Pd) su trasporti, ripristinare corse per garantire servizi e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme agli 85 sindaci che hanno chiesto al presidente del Molise Donato Toma di ripristinare le corse per evitare ulteriori disagi ai pendolari della Regione. Al fianco e a supporto delle richieste del comitato dei pendolari che ha avviato una petizione, portato la questione all'attenzione del Prefetto e del presidente della Regione ed informato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Lo ha detto oggi Micaela Fanelli, capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale del Molise. "Restano, infatti, ancora troppe le difficoltà che i cittadini sono costretti a vivere a causa del ridottissimo numero delle corse deciso durante l'emergenza Covid - ha spiegato Fanelli -. Disagi che, tra l'altro, espongono i pendolari anche a maggiori rischi di contagio perché, oltre a essere obbligati a partire molto prima del previsto per raggiungere il posto di lavoro, aspettare per ore in strada, essere costretti a dover chiedere ai propri datori di lavoro di poter uscire prima, cercare passaggi lungo i percorsi, con molti rischi connessi al contagio perché si condivide l'abitacolo con persone non congiunte, troppo spesso il ridotto numero di corse aumenta anche il numero di fruitori delle stesse". Per Fanelli, "questo comporta il mancato rispetto delle misure di sicurezza del distanziamento sociale e può generare un concreto rischio di assembramento. Insomma, pendolari ma anche tanti lavoratori delle aziende del Tpl (Trasporto pubblico locale) messi in Cassa integrazione e che hanno visto ridurre uno stipendio alla luce di corrispettivi che solo parzialmente sarebbero stati decurtati alle ditte. Ecco perché già tempo fa - rileva ancora la rappresentante del Partito democratico - avevo chiesto al governatore di valutare l'opportunità di poter procedere a conguagli per fare in modo che le casse pubbliche potessero non pagare due volte le somme dei lavoratori: con la Cig e con il versamento alle aziende". (segue) (Gru)