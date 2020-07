Molise: Fanelli (Pd) su trasporti, ripristinare corse per garantire servizi e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanelli, poi, ha osservato: "Il tutto sempre a discapito di lavoratori e contribuenti. Era l'inizio del mese di maggio e, nello stesso contesto, avevo già posto al vertice regionale la questione del piano dei servizi minimi, chiedendo informazioni sulle modalità di individuazione delle corse tagliate e di quelle erogate, suggerendo il necessario confronto con il territorio per armonizzare il servizio e per evitare che intere aree si sarebbero trovate completamente prive di collegamenti. Una situazione nefasta, puntualmente verificatasi e venuta a galla in tutta la sua drammaticità con la ripresa delle varie attività, così come oggi dimostrano le tantissime segnalazioni di cittadini e le richieste dei sindaci. È ora che Toma si attivi immediatamente - ha concluso l'esponente del Pd - per risolvere ogni problema e che la Regione inizi a lavorare seriamente e con concretezza sulla programmazione. Soprattutto in vista della ripresa della scuola a settembre. Tra pochissimo ci sarà, infatti, il picco massimo di viaggiatori, e si dovrà essere pronti a evitare ulteriori ripercussioni sul sovraccarico delle linee, i costi di gestione e le esigenze di sicurezza. Non lasciare isolati i vari paesi e consentire a tutti di potersi spostare, di poter lavorare, studiare, curarsi". (Gru)